Подводный спецназ отрабатывает действия на новейшем тренажере

Итоги недели на четырех флотах России
Главные темы рубрики:
– В России начались стратегические командно-штабные учения «Центр-2019». Кроме сухопутных войск, в них участвует Каспийская флотилия.
– На Балтийском флоте появился новейший тренажер – отсек подводной лодки, где моряки отрабатывают выход через торпедный аппарат.
– Истребители НАТО сопровождали полет ракетоносцев Ту-160 над нейтральными водами Балтийского моря.
– Корабли Тихоокеанского флота успешно выполнили пуски ракет по морским целям.
– Морпехи Камчатки получили более 30 новейших бронетранспортёров БТР-82А.
– Ракетный крейсер «Маршал Устинов» Северного флота вышел из порта Александрия в Египте.
– Морская пехота и береговая оборона Черноморского флота провели учения по захвату побережья. Береговые комплексы «Бастион» и «Берег» выполнили стрельбы по сложной мишени – группировке кораблей условного противника.
Источник: Вести.Севастополь