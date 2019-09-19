Подводный спецназ отрабатывает действия на новейшем тренажере

19 сентября 2019     10
Подводный спецназ отрабатывает действия на новейшем тренажере

Итоги недели на четырех флотах России

Главные темы рубрики:

– В России начались стратегические командно-штабные учения «Центр-2019». Кроме сухопутных войск, в них участвует Каспийская флотилия.

– На Балтийском флоте появился новейший тренажер – отсек подводной лодки, где моряки отрабатывают выход через торпедный аппарат.

– Истребители НАТО сопровождали полет ракетоносцев Ту-160 над нейтральными водами Балтийского моря.

– Корабли Тихоокеанского флота успешно выполнили пуски ракет по морским целям.

– Морпехи Камчатки получили более 30 новейших бронетранспортёров БТР-82А.

– Ракетный крейсер «Маршал Устинов» Северного флота вышел из порта Александрия в Египте.

– Морская пехота и береговая оборона Черноморского флота провели учения по захвату побережья. Береговые комплексы  «Бастион» и «Берег» выполнили стрельбы по сложной мишени – группировке кораблей условного противника.

Источник: Вести.Севастополь

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