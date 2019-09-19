Подводный спецназ отрабатывает действия на новейшем тренажере

– Морская пехота и береговая оборона Черноморского флота провели учения по захвату побережья. Береговые комплексы «Бастион» и «Берег» выполнили стрельбы по сложной мишени – группировке кораблей условного противника.

– Ракетный крейсер «Маршал Устинов» Северного флота вышел из порта Александрия в Египте.

– На Балтийском флоте появился новейший тренажер – отсек подводной лодки, где моряки отрабатывают выход через торпедный аппарат.

– В России начались стратегические командно-штабные учения «Центр-2019». Кроме сухопутных войск, в них участвует Каспийская флотилия.

Вести Севастополь 19.09.2019. Выпуск 17:00 Главные темы выпуска: – Выезд запрещён, штраф – полторы тысячи рублей. В Севастополе появилась новая дорожная разметка. – Севастопольские врачи …



Подводный спецназ отрабатывает действия на новейшем тренажере Итоги недели на четырех флотах России Главные темы рубрики: – В России начались стратегические командно-штабные учения «Центр-2019». Кроме сухопутных войск, …



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