Подешевели билеты в автобусах до Северной стороны

Стоимость проезда на автобусах, курсирующих по маршруту «пл. Захарова – пл. Нахимова», снижена. Теперь проезд стоит 51 руб. с использованием ЕГКС и 60 руб. за наличный расчёт, раньше было 70, причем карточки на этом рейсе не принимались и никаких льгот не было.

Теперь по персонифицированным ЕГКС в этих автобусах могут ездить и льготники. На линии работают до ста автобусов, интервал движения 7-12 минут.

При этом стоимость проезда на катере по-прежнему в два раза ниже: 30 рублей за наличный расчет и 22- по ЕГКС. Но в дни, когда закрыт рейд и через Севастопольскую бухту не ходят паромы, эти автобусы стали единственным видом общественного транспорта, на котором можно из центра добраться до Северной стороны.

Источник: Вести.Севастополь