Подземное топливохранилище штольни №1 должно быть готово к декабрю

23 октября 2019     26
Подземное топливохранилище штольни №1 должно быть готово к декабрю

Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков в Крыму проверил, как идет восстановление уникального подземного хранилища горюче-смазочных материалов штольни номер один для частей Черноморского флота. Его построили в 70-х годах, и оно вмещало в себя семь железнодорожных эшелонов. Но со временем хранилище пришло в негодность, деньги в его модернизацию никто не вкладывал, сообщает телеканал «Звезда».

  

Ввести обновленное хранилище в эксплуатацию планируется 1 декабря. Ремонтные работы там вышли на финишную прямую. Сделано было очень много: строители обновили гидроизоляцию, укрепили разрушающиеся горные породы и бетонные конструкции, обустроили технологическую площадку и полностью заменили входную группу.

«В составе комплекса работ на объекте выполнены ремонт железобетонных оснований, устройство систем антикоррозийной защиты, обшивка стенок резервуара новым листовым металлом, а также установлены новые системы пожаротушения, насосно-фильтрационное оборудование, заменен технологический трубопровод, оборудована система современной комплексной безопасности»,- сообщил заместитель министра обороны.

Также Дмитрий Булгаков проверил, как благоустраивают военные городки для отдельных бригад морской пехоты и береговой обороны, дислоцирующейся в бухте Казачья и Перевальном

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Крыму хотят перейти на российские компьютерные программы
В Крыму хотят перейти на российские компьютерные программы

Глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал за пять лет довести уровень защиты информационных систем в регионе почти до 100%. Об этом он заявил  23 …


В Сочи подписан важный и судьбоносный меморандум по Сирии
В Сочи подписан важный и судьбоносный меморандум по Сирии

Вечером 23 октября по итогу шестичасовых переговоров между президентами России и Турции был подписан документ, который положил конец операции турецких военных …


Севастопольцу вынесли приговор за экстремистские проповеди
Севастопольцу вынесли приговор за экстремистские проповеди

Житель села Штурмовое признан виновным в осуществлении экстремистской деятельности. 35-летний мужчина читал закрытые проповеди в одном из религиозных учреждений Севастополя, …


Вести Севастополь 23.10.2019
Вести Севастополь 23.10.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска: – Как офисным помещениям вернуть прежний вид дошкольного учреждения? Новые помещения детского сада №120 на улице Николая …


Россиянам дали советы по защите от нового способа кражи денег
Россиянам дали советы по защите от нового способа кражи денег

Эксперты компании Group-IB, специализирующейся на информационной безопасности, рассказали, как защититься от нового способа телефонного мошенничества. Рекомендации приводятся в Telegram-канале компании. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты