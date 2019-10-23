Подземное топливохранилище штольни №1 должно быть готово к декабрю

Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков в Крыму проверил, как идет восстановление уникального подземного хранилища горюче-смазочных материалов штольни номер один для частей Черноморского флота. Его построили в 70-х годах, и оно вмещало в себя семь железнодорожных эшелонов. Но со временем хранилище пришло в негодность, деньги в его модернизацию никто не вкладывал, сообщает телеканал «Звезда».

Ввести обновленное хранилище в эксплуатацию планируется 1 декабря. Ремонтные работы там вышли на финишную прямую. Сделано было очень много: строители обновили гидроизоляцию, укрепили разрушающиеся горные породы и бетонные конструкции, обустроили технологическую площадку и полностью заменили входную группу.

«В составе комплекса работ на объекте выполнены ремонт железобетонных оснований, устройство систем антикоррозийной защиты, обшивка стенок резервуара новым листовым металлом, а также установлены новые системы пожаротушения, насосно-фильтрационное оборудование, заменен технологический трубопровод, оборудована система современной комплексной безопасности»,- сообщил заместитель министра обороны.

Также Дмитрий Булгаков проверил, как благоустраивают военные городки для отдельных бригад морской пехоты и береговой обороны, дислоцирующейся в бухте Казачья и Перевальном

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь