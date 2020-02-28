Подземный бункер на Большой Морской завалили грунтом "чёрные копатели"

Неизвестные повредили корабельный бронещит, который обнаружили в ходе реконструкции Большой Морской. Об этом сообщил реставратор, член Наблюдательного совета по реконструкции Большой Морской Анатолий Пряшников.

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Убежище времен второй обороны Севастополя разрушено и завалено грунтом. Как сегодня выглядит корабельный бронещит, который обнаружили в ходе раскопок на Большой Морской, показывает спелеолог и член наблюдательного совета по реконструкции Анатолий Пряшников. Землю и камни неизвестные выгребли сюда, чтобы откопать еще один ход.

“Куда шел этот ход, мы пока не знаем, интересно здесь вкрапление кварцита, это самый настоящий многострадальный крымбальский камень”, – показывает реставратор.

Убежище времён второй обороны Севастополя простояло 80 лет. Тогда защитники Севастополя выкопали котлован и погрузили в него бронеколпак, его предположительно сняли с линкора “Червона Украина”. Объект мог быть штабом гражданской обороны или узлом связи. Однако теперь кабели повреждены, фонари оторваны, уничтожены карандашные надписи, которые могли оставить защитники Севастополя.

“На память Крым, Жаров, какой-то год написан, подпись, здесь какие-то размеры были, – вспоминает Анатолий Пряшников. – Для музеефикации подобных объектов это очень важно!”

Второй ярус мог быть подвалом дома, построенного еще во времена Екатерины Второй. Уникальный объект, по которому можно проследить историю города с его основания, последнюю неделю не охранялся. Для пешеходов канаву обезопасили с помощью деревянных настилов, но попасть в подземный ход легко даже неподготовленному человеку, достаточно поднять любую палету.

Спелеологам местные жители рассказали: работали неизвестные под видом поисковиков. Поэтому даже сами пришли на помощь.

“Вчера вечером приезжала какая-то машина, на ней было написано “поисковики, поисковая команда”, они им давали свет, а те чуть ли не до утра работали, вопрос кто это делает. У профессионалов есть определенные нормы и правила. Ну как можно такой объект забрасывать грунтом?”, – недоумевает Пряшников.

Поисковики в подземелье действительно работали. Но не ночью, а днем – утверждает председатель поискового отряда «Севастополь» ДОСААФ России Андреей Могила. К нему за помощью обращалось правительство города.

“Посмотрели, что это за объект, что он из себя представляет, и какую опасность для окружающих на сегодняшний день несет. Посмотрели, есть ли там останки. Останков там не было, там глубина небольшая, – рассказал нам по телефону Андрей Могила, председатель поискового отряда «Севастополь» ДОСААФ России. – Мы обследовали днём и уехали, и всё. Ночью там никто не работал”.

О случившемся члены Наблюдательного совета по реконструкции Большой Морской сообщили в Севнаследие. Теперь специалисты управления будут устанавливать, кто нанес повреждения. А спелеологи на добровольных началах решили организовать у подземелья круглосуточное дежурство.

Алена Давыдова, Наталья Бабкевич, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь