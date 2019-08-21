Подземный переход на проспекте Генерала Острякова дождался ремонта

21 августа 2019     18
Подземный переход на проспекте Генерала Острякова дождался ремонта

В одном из двух подземных переходов города – на проспекте Генерала Острякова – начался долгожданный ремонт.

Там установят новые лампы, заменят расколовшуюся плитку, отмоют ее от остатков объявлений, обновят потолок, стены и лестницы, прочистят ливневую канализацию. Как говорят сами горожане, подземный пешеходный переход давно нуждался в ремонте: многие боялись ходить там вечером в темноте, а в период дождей его подтапливало и приходилось чуть ли не переплывать на другую сторону улицы.

О том, что переход нужно ремонтировать как можно быстрее, жители сообщили одному из кандидатов в депутаты Законодательного собрания от «Единой России». Тот в свою очередь обратился к руководству города, к управляющей компании, и работы в подземном переходе наконец начались. Уже проведено электричество, в настоящее время строители выравнивают крепления и сливы ливневой канализации, сообщает пресс-служба партии.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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