Подземный переход на ул. Героев Севастополя приведут в порядок

3 декабря 2019     20
Подземный переход на ул

На грязь и темноту в подземном переходе на ул. Героев Севастополя пожаловалась врио губернатора города одна из жительниц Корабельной стороны. Об этом Михаил Развожаев написал на своей странице в Инстаграме.

Из-за большого потока машин и ограждения перейти дорогу сверху люди не могут, а спускаться под землю им неприятно – сооружение пришло в запустение, сообщила на личном приеме Марина Геннадьевна Михаилу Развожаеву.

Он ответил ей, что будут готовить проект капитального ремонта перехода, но уже сейчас глава города поручил горхозу и Севавтодору привести его в порядок: систематически убирать мусор, залатать ступеньки, починить и усилить освещение, прочистить ливневую канализацию.⠀

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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