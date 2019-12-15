Подлодка и плавдок в Севастополе затонули из-за технического состояния дока

Затопление списанной подводной лодки и плавучего дока произошло из-за технического состояния дока, ремонт и эксплуатация которого были невозможны.

«Работы специалистами завода на этих объектах не велись», – прокомментировал информацию, появившуюся в ряде СМИ, помощник директора ФГУП «13 СРЗ ЧФ» по связям с общественностью и СМИ Сергей Горбачев.

Подводная лодка Б-380, ранее «Горьковский комсомолец» – последняя большая дизель-электрическая подлодка проекта «Сом». Заложена в 1981 году на судостроительном заводе «Красное Сормово». Спущена на воду в августе 1982 года. 30 декабря того же года вошла в состав Черноморского флота.

Подводная лодка Б-380, ранее «Горьковский комсомолец» – последняя большая дизель-электрическая подлодка проекта «Сом». Заложена в 1981 году на судостроительном заводе «Красное Сормово». Спущена на воду в августе 1982 года. 30 декабря того же года вошла в состав Черноморского флота.

Название «Горьковский комсомолец» было упразднено в 1992 году. В апреле 1996-го, после раздела Черноморского флота, Украина отказалась от субмарины из-за её плохого состояния. В 2016 году Минобороны России был объявлен утилизационный тендер.

Большой плавучий док ПД-16 был заложен в мае 1938 года на Николаевском судостроительном заводе и спущен на воду в ноябре 1939 года. Продолжается достройка. С началом Великой Отечественной войны работы ускорены и в июле 1941 года плавдок принят в состав ВМФ.

В сентябре 1945 года ПД-16 пришёл в Севастополь. Был раскреплён в Южной бухте у причала №69, где стоял до затопления.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: Wikipedia, автор: Pavlo1

Источник: Вести.Севастополь