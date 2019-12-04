Подлодка «Новороссийск» своим ходом отправилась к месту ремонта

Подводную лодку «Новороссийск» Черноморского флота ожидает плановый ремонт на судоремонтном предприятии Северо-Запада России.

На завод лодка отправилась своим ходом. Сейчас она проходит проливы Босфор и Дарданеллы, направляясь в Средиземное море, сообщила пресс-служба флота.

«Новороссийск» – подводная лодка проекта «Варшавянка» была построена на «Адмиралтейских Верфях» в Санкт-Петербурге, и летом 2014 года ее приняли в состав Черноморского флота.

После межфлотского перехода в сентябре 2015 года субмарину поставили на сервисное обслуживание в филиал Центра судоремонта «Звёздочка», в конце ноября 2015 года лодка покинула завод, а теперь ей предстоит пройти текущий ремонт.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь