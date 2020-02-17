Поднимавшаяся в составе группы на вершину горы Аю-Даг туристка, получила травму ноги и не смогла передвигаться самостоятельно.
Жительница Симферополя 1965 года рождения, поднимаясь на вершину горы Аю-Даг по Артековской тропе, оступилась и травмировала голеностоп.
Служба информации «Вести – Севастополь»
«Спасатели оказали ей первую помощь, иммобилизовав травмированную конечность, и на носилках транспортировали её к автомобилю скорой помощи», – уточнил глава Республики Крым Сергей Шахов.
Фото: МЧС по Республике Крым
Источник: Вести.Севастополь