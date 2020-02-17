Поднимавшаяся в составе группы на вершину горы Аю-Даг туристка, получила травму ноги и не смогла передвигаться самостоятельно.

«Спасатели оказали ей первую помощь, иммобилизовав травмированную конечность, и на носилках транспортировали её к автомобилю скорой помощи», – уточнил глава Республики Крым Сергей Шахов.

Жительница Симферополя 1965 года рождения, поднимаясь на вершину горы Аю-Даг по Артековской тропе, оступилась и травмировала голеностоп.

Поднимавшаяся в составе группы на вершину горы Аю-Даг туристка, получила травму ноги и не смогла передвигаться самостоятельно.

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