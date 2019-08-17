Подозреваемого в краже инструментов на 20 000 задержали в Севастополе

Полиция задержала севастопольца, который подозревается в краже электроинструментов стоимостью 20 тысяч рублей, сообщила пресс-служба МВД по городу в субботу.

«Подозреваемым оказался 46-летний разнорабочий, которого нанял пострадавший для строительных работ на территории домовладения», – говорится в сообщении.

До инцидента между мужчинами возник конфликт. По словам работодателя, строитель плохо выполнял работу, выпивал и вел себя неадекватно, по этим причинам он не стал платить ему деньги.

После этого рабочий проник на территорию дома, где шло строительство, похитил инструменты из сарая и продал их.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь