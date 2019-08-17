Подозреваемого в краже инструментов на 20 000 задержали в Севастополе

17 августа 2019     13
Подозреваемого в краже инструментов на 20 000 задержали в Севастополе

Полиция задержала севастопольца, который подозревается в краже электроинструментов стоимостью 20 тысяч рублей, сообщила пресс-служба МВД по городу в субботу. 

«Подозреваемым оказался 46-летний разнорабочий, которого нанял пострадавший для строительных работ на территории домовладения», – говорится в сообщении.

До инцидента между мужчинами возник конфликт. По словам работодателя, строитель плохо выполнял работу, выпивал и вел себя неадекватно, по этим причинам он не стал платить ему деньги.

После этого рабочий проник на территорию дома, где шло строительство, похитил инструменты из сарая и продал их.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Служба информации “Вести – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Подозреваемого в краже инструментов на 20 000 задержали в Севастополе
Подозреваемого в краже инструментов на 20 000 задержали в Севастополе

Полиция задержала севастопольца, который подозревается в краже электроинструментов стоимостью 20 тысяч рублей, сообщила пресс-служба МВД по городу в субботу.  «Подозреваемым …


Внезапная проверка экипажей прошла на кораблях ЧФ в Новороссийске
Внезапная проверка экипажей прошла на кораблях ЧФ в Новороссийске

На кораблях  Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота прошла внезапная проверка готовности экипажей к борьбе за живучесть кораблей, сообщила пресс-служба флота …


В Госдуме отреагировали на угрозу закрытия «Яндекс
В Госдуме отреагировали на угрозу закрытия «Яндекс.Новостей»

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил Rambler News Service, что был бы расстроен …


Власти Пензы выдали гранты на благоустройство дворов
Власти Пензы выдали гранты на благоустройство дворов

Мэр Пензы Виктор Кувайцев рассказал на своей странице в Facebook, как проходит благоустройство дворов на улице Кижеватова, 4 и проспекте …


У врачей не выявили превышения уровня радиации после ЧП в Северодвинске
У врачей не выявили превышения уровня радиации после ЧП в Северодвинске

14:04 Обследование не выявило превышения уровней радиационного облучения у медработников областной больницы Архангельска после ЧП в Северодвинске в ходе испытания …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты