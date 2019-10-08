Подозреваемого в особо тяжком преступлении задержали в Крыму

Жителя Белгородской области, находившегося в федеральном розыске, остановили инспекторы ДПС.

Сотрудники ОМВД по Ленинскому району около одного из сёл задержали 61-летнего мужчину, находящегося в федеральном розыске. Правоохранительные органы подозревают его в совершении особо тяжкого преступления. Гражданин передвигался по Крыму на автомобиле.

Кроме того, 8 октября стало известно, что полиция Севастополя по подозрению в совершении убийства разыскивает 26-летнего мужчину.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь