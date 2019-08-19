Подозреваемый в поставках топлива в Крым танкер арестован на Украине

19 августа 2019     13
Подозреваемый в поставках топлива в Крым танкер арестован на Украине

Апелляционный суд Херсонской области Украины арестовал танкер Mriya (Мрия), который якобы поставлял топливо в Севастополь, сообщает информационное агенство ТАСС

По данным следствия, судно нарушило порядок въезда-выезда на территорию Крыма, который установила Украина.

«Херсонский апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокуратуры АР Крым на определение Херсонского городского суда об отказе в удовлетворении ходатайства следователя об аресте судна “Мрия”», – говорится в сообщении так называемой прокуратуры Автономной республики Крым.

По данным прокуратуры, этот же танкер в 2015 году под названием “Вилга” поставлял топливо для подразделений Черноморского флота РФ в Севастополь. 10 августа текущего года на судне прошел обыск.

В июле Служба безопасности Украины и Военная прокуратура задержали российский танкер “NEYMA”. Как утверждает украинская сторона, танкер “Нейма” был переименован российскими властями, чтобы скрыть его причастность к блокировке украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Тогда судно носило название “Ника Спирит”. 25 ноября 2018 года три корабля ВМФ Украины “Бердянск”, “Никополь” и “Яны Капу” в нарушение статей Конвенции ООН по морскому праву пересекли государственную границу России.

Фото: fleetphoto.ru

Источник: Вести.Севастополь

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