Подозреваемый в поставках топлива в Крым танкер арестован на Украине

Апелляционный суд Херсонской области Украины арестовал танкер Mriya (Мрия), который якобы поставлял топливо в Севастополь, сообщает информационное агенство ТАСС.

По данным следствия, судно нарушило порядок въезда-выезда на территорию Крыма, который установила Украина.

«Херсонский апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокуратуры АР Крым на определение Херсонского городского суда об отказе в удовлетворении ходатайства следователя об аресте судна “Мрия”», – говорится в сообщении так называемой прокуратуры Автономной республики Крым.

По данным прокуратуры, этот же танкер в 2015 году под названием “Вилга” поставлял топливо для подразделений Черноморского флота РФ в Севастополь. 10 августа текущего года на судне прошел обыск.

В июле Служба безопасности Украины и Военная прокуратура задержали российский танкер “NEYMA”. Как утверждает украинская сторона, танкер “Нейма” был переименован российскими властями, чтобы скрыть его причастность к блокировке украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Тогда судно носило название “Ника Спирит”. 25 ноября 2018 года три корабля ВМФ Украины “Бердянск”, “Никополь” и “Яны Капу” в нарушение статей Конвенции ООН по морскому праву пересекли государственную границу России.

Фото: fleetphoto.ru

Источник: Вести.Севастополь