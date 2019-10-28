Подорожает патент на работу для иностранцев в Севастополе

В 2020-м году патент для иностранцев, которые хотят работать в Севастополе, подорожает.

Законопроект об увеличении коэффициента регионального рынка труда сегодня одобрило правительство города. Новая стоимость патента – 7786 рублей в месяц. Для сравнения: в этом году приобрести документ можно за 4 тысячи.

Сегодня на заседании правительства было принято ещё одно решение. Одну из ярмарок в центре города продлили до 31 декабря по просьбе предпринимателей. Киоски, где предлагают туристические услуги, продолжат работу на площадях Нахимова и Лазарева, набережной Корнилова.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь