Подпорная стена на ул. Советской после ремонта пошла трещинами

7 октября 2019     22
Подпорная стена на ул

Реконструкция подпорной стены в районе улицы Советской, 42 выполняется без установки дренажной системы. Об этом сегодня на аппаратном совещании городского правительства заявил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, комментируя доклад «О ходе выполнения работ по благоустройству» и.о. директора департамента  городского хозяйства Евгения Горлова.

«Вот возьмите и еще раз посмотрите этот проект, потому что дренажные системы опять не предусмотрены, при ремонте этой подпорной стены, там ливневка не предусмотрена, зачем мы так делаем, чтобы потом переделывать?» – недоумевает Развожаев.

По словам главы города, на отремонтированной бетонной стене уже появились трещины.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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