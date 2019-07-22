Подпорные стены в Севастополе восстановят с помощью Москвы

22 июля 2019     25
Подпорные стены в Севастополе восстановят с помощью Москвы

Подпорные стены, разрушенные во время июньской непогоды, необходимо восстановить уже в этом году. Об этом сегодня на заседании правительства заявил временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Он предложил воспользоваться средствами из резервного фонда или обратиться за помощью к Москве. Оставлять подпорные стены в центре Севастополя в таком виде до следующего года – неправильно, отметил Развожаев.

«Есть же у нас Москва с определенными своими возможностями по соглашению. Я буду с Сергеем Семеновичем Собяниным встречаться в ближайшее время. Поэтому надо просто комплексно тоже посмотреть», – сказал врио губернатора.

Из пяти подпорных стен, которые нуждаются в восстановлении, на сегодняшний день отремонтированы две, еще на двух ведутся работы.

Фото: instagram.com/razvozhaev.m/

Источник: Вести.Севастополь

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