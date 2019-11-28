Подразделения ОМОН Беркут и МЧС протестируют прибор для поиска взрывчатки

Подразделению ОМОН Беркут Росгвардии и спецотряду МЧС, который занимается вопросами, связанными со взрывоопасными предметами, представители московской компании передадут для изучения и экспериментального использования газоанализатор паров взрывчатых веществ «Пион».

Об этом Вести ФМ рассказал депутат Законодательного собрания Севастополя Сергей Колбин. Специалисты должны будут изучить прибор и выдать производителю заключение, уточнил Сергей Колбин.

«На этом мероприятии представители российской компании передадут в качестве экспериментального изучения и работы прибор «Пион». Это газоанализатор паров взрывчатых веществ. Последнего поколения. Для того, чтобы специалисты могли апробировать его на взрывоопасных предметах. Подразделения ОМОН Беркут и спецотряд МЧС будут давать заключение – можно работать с прибором или требуется доработка».

Сергей Колбин добавил, что это не первая подобная акция. В прошлом году эти отряды тестировали прибор, который сейчас успешно используется в работе пропускного режима Крымского моста.

Завтра, 29 ноября с 15:00 до 16:00 на Малаховом Кургане пройдёт памятное мероприятие, посвящённое 250-летию со дня рождения генерала от инфантерии графа Евграфа Комаровского.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь