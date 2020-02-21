Подростки, готовившие теракт в Керчи, заключены под стражу

Задержанным по подозрению в подготовке теракта, керченским подросткам выдвинуто обвинение и избрана мера пресечения.

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Двум подросткам из Керчи предъявлено обвинение по факту приготовления к совершению террористических актов по предварительному сговору. Киевский суд Симферополя вынес решение о заключении молодых людей под стражу на период предварительного следствия.

Двое несовершеннолетних подростков подготовили вооруженное нападение на два учебных заведения в Керчи. Один из них сознался, что вместе со вторым подозреваемым готовил взрыв. В рамках следствия по адресам проживания юношей были изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами и компоненты для их изготовления.

В настоящее время правоохранители проводят расследование еще в трех регионах страны. По месту проживания тех молодых людей, с которыми общались задержанные керченские подростки. Злоумышленники пытались вовлечь в противоправные действия молодежь из других регионов, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь