Подростки, обвиняемые в подготовке теракта в Крыму, заключены под стражу

20 февраля 2020     6
Подростки, обвиняемые в подготовке теракта в Крыму, заключены под стражу

Задержанным по подозрению в подготовке теракта подросткам, выдвинуто обвинение и избрана мера пресечения.  

Двум несовершеннолетним жителям Керчи предъявлено обвинение по факту приготовления к совершению террористических актов группой лиц по предварительному сговору. Киевский районный суд города Симферополя вынес решение о заключении обвиняемых молодых людей под стражу на период предварительного следствия.

Следствием было установлено, что двое подростков 15 и 16 лет разработали план по совершению вооруженных нападений на два учебные заведения в Керчи. Один из них сознался, что вместе со вторым подозреваемым, готовил взрыв. В рамках следствия по адресам проживания юношей были изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами и компоненты для их изготовления.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела параллельно проводятся мероприятия в трех регионах страны, где проживают люди, с которыми поддерживали связь задержанные молодые люди и пытались, в том числе, их вовлечь в противоправные действия, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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