Подросток, задержанный в Керчи, сознался в подготовке теракта в школе

Один из задержанных в Керчи подростков рассказал, что собирался взорвать школу.

Мальчик, признался, что вместе со вторым подозреваемым, готовил взрыв в керченской школе. Он уточнил, что объектом теракта должна была стать школа, которая находится у железной дороги. Центр общественных связей ФСБ сообщает о том, что подростки планировали устроить теракты в двух образовательных учреждениях Керчи.

Ещё одного мальчика задержали в Курганской области — он знал о готовящихся нападениях, пока он проходит свидетелем, сообщает Крым 24.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по факту подготовки терактов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь