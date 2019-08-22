Подрядчика школы на пр. Античном оштрафуют за срыв сроков

Школу на проспекте Античный не откроют 1 сентября. Подрядчик не успевает завершить все работы.

Сегодня здание школы осмотрел врио губернатора Михаил Развожаев. Его обрадовало то, что на объекте сейчас трудится много строителей. Качество работ, по словам врио губернатора, неплохое, но по отделке у него возникли замечания. В связи со срывом графика – а школа должна была открыться 1 сентября – на подрядчика будет наложен штраф.

Теперь строители называют новые сроки: школа примет детей в начале второй четверти. Большая часть учителей приглашены из материковой части России – своих педагогических кадров в Севастополе не хватает.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь