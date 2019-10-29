Подрядчик сорвал сроки капремонта улицы Меньшикова

29 октября 2019     2
Подрядчик сорвал сроки капремонта улицы Меньшикова

Подрядчик завершает ремонт дороги на улице Меньшикова – от пересечения с улицей Шелкунова до улицы Глухова. Сейчас рабочие укладывают второй слой асфальта. И заканчивают монтаж освещения.

Проезжую часть расширили. Обустроили велосипедные полосы, тротуары, предусмотрели 15 пешеходных переходов с пониженными бордюрами для маломобильных граждан. Также планируется уложить тактильную плитку для инвалидов по зрению. Завершить работы на всей дороге, протяжённостью более 850 метров, подрядчик должен был еще 30 сентября. Однако, как говорит директор компании, проект пришлось переделывать. Его разработчики не учли 80% коммуникаций.

«Проектировщик сделал изменение в проекте, и, соответственно, по новому проекту мы произвели уже работы. Вот, что касаемо улицы Советская, те же самые проблемы, сети учтены не по проекту, улица у нас есть ещё Ерошенко, то есть на всех улицах – одна и та же проблема», – рассказал и.о. директора департамента транспорта Севастополя Евгений Исаков.

«По следующему участку темп должен быть более высоким, мы также планируем на следующем участке организовать перекрытие движения для ускорения работы, для того, чтобы с этого объекта уйти как можно быстрее», – уточнил представитель компании-подрядчика, руководитель проекта по ремонту улицы Меньшикова Дмитрий.

На следующий участок – от улицы Глухова до улицы Вакуленчука подрядчик должен перейти уже на следующей неделе. А завершить работы он планирует к декабрю. Всего до конца года в Севастополе должны закончить ремонт на 24 улицах.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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