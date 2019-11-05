Подрядчик украл деньги, выделенные на ремонт памятников ВОВ

Из бюджета похищено 400 тысяч рублей.

Бывший директор компании-подрядчика ООО «Бизнес-групп» осуждён за хищение бюджетных средств, направленных на ремонт памятников воинам Великой Отечественной войны.

«Осуждённый в 2015 году мошенническим путём похитил бюджетные денежные средства двух сельских поселений Кировского района на сумму более 400 тысяч рублей, выделенные на ремонт <…> памятников воинам Великой Отечественной войны», – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Республики Крым.

Осуждённому назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на три года с испытательным сроком четыре года. Кроме того, удовлетворены иски о компенсации ущерба в пользу муниципальных образований.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь