Под Алуштой катер травмировал отдыхающего

23 июля 2019     17
Под Алуштой катер травмировал отдыхающего

Мужчина заплыл в запрещенную для купания зону и оказался в районе судового хода. 27-летний капитан высокоскоростного двухмоторного катера «Redlan» не заметил его в воде и совершил наезд. В результате мужчине отрезало голень левой ноги. Его доставили в больницу, сообщает Крыминформ.

Зона, разрешенная для купания – 35 м от берега, а пострадавший заплыл на 120 и не обозначил себя, как принято в подобных случаях, ярким буйком, предупреждающем, что в воде находятся люди.

По факту наезда началось следствие.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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