Под Севастополем бойцы городского ОМОН «Беркут» развернули полевой лагерь

Им предстоит отработать навыки в условиях, максимально приближённых к боевым. Подъём по тревоге, сбор личного состава, затем, многокилометровый марш-бросок до места временной дислокации.

Лагерь состоит из штаба, учебного класса, медпункта, полевой кухни и жилых палаток. График напряжённый. В течение недели занятия проводятся как в дневное, так и в ночное время. Используется бронетехника – стрельба из вооружения боевых машин, отрабатываются вопросы взаимодействия штурмовых групп и экипажей. Росгвардейцы тренируются преодолевать естественные препятствия в условиях пересечённой местности, отрабатывают способы скрытного передвижения групп в боевом порядке. Такие выходы проводятся регулярно, дважды в год, завершая периоды летнего и зимнего обучения.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь