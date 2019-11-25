Под Севастополем бойцы городского ОМОН «Беркут» развернули полевой лагерь

Им предстоит отработать навыки в условиях, максимально приближённых к боевым. Подъём по тревоге, сбор личного состава, затем, многокилометровый марш-бросок до места временной дислокации.
Лагерь состоит из штаба, учебного класса, медпункта, полевой кухни и жилых палаток. График напряжённый. В течение недели занятия проводятся как в дневное, так и в ночное время. Используется бронетехника – стрельба из вооружения боевых машин, отрабатываются вопросы взаимодействия штурмовых групп и экипажей. Росгвардейцы тренируются преодолевать естественные препятствия в условиях пересечённой местности, отрабатывают способы скрытного передвижения групп в боевом порядке. Такие выходы проводятся регулярно, дважды в год, завершая периоды летнего и зимнего обучения.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь
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