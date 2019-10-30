Под Севастополем захоронили останки 255 солдат Великой Отечественной

30 октября 2019     17
Под Севастополем захоронили останки 255 солдат Великой Отечественной

В селе Оборонное под Севастополем сегодня торжественно перезахоронили останки 255 безымянных бойцов Приморской и 51-й армий. Церемонию приурочили к годовщине начала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. Датой начала осады города считается 30 октября.

 

В течение года работу по поиску бойцов в Балаклавском районе вели пять поисковых отрядов, в состав которых входят жители 22 регионов страны. Им удалось поднять останки 400 человек, личности 18 из них установлены. Их захоронят в апреле.

На сегодняшней церемонии присутствовали жители села Оборонного, ветераны Вооруженных сил и участник Великой Отечественной войны Константин Кржеминский. С воинскими почестями останки захоронили в братской могиле у обелиска.

Также сегодня в Севастополе в паять о начале осады прошел Мемориальный час

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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