Под Севастополем захоронили останки 255 солдат Великой Отечественной

В селе Оборонное под Севастополем сегодня торжественно перезахоронили останки 255 безымянных бойцов Приморской и 51-й армий. Церемонию приурочили к годовщине начала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. Датой начала осады города считается 30 октября.

В течение года работу по поиску бойцов в Балаклавском районе вели пять поисковых отрядов, в состав которых входят жители 22 регионов страны. Им удалось поднять останки 400 человек, личности 18 из них установлены. Их захоронят в апреле.

На сегодняшней церемонии присутствовали жители села Оборонного, ветераны Вооруженных сил и участник Великой Отечественной войны Константин Кржеминский. С воинскими почестями останки захоронили в братской могиле у обелиска.

Также сегодня в Севастополе в паять о начале осады прошел Мемориальный час.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь