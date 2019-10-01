Под Севастополем состоится Большой туристический слёт «Артека»

3-4 октября 2019 года на Тороповой даче пройдёт самый большой детский туристический слёт. Масштаб мероприятия зафиксирован в Книге рекордов России.

В этом году в Большом туристическом слёте примут участие более 3000 артековцев. Из них 1300 школьников старше 14 лет отправятся на Торопову дачу с ночёвкой. Младшие дети примут участие в мероприятиях на территории «Артека».

В программе слёта: турпоходы, скалолазание, демонстрация элементов пешего, авто-, вело-, водного туризма, рокфишинг, ориентирование на местности, выживание в полевых условиях, игры, мастер-классы, конкурс туристической песни.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь