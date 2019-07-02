Под Севастополем тепловоз сбил человека

2 июля 2019     7
Под Севастополем тепловоз сбил человека

Мужчина доставлен в больницу. Предварительный диагноз – множественные травмы.

Инцидент произошёл в ночь на 1 июля перегоне «Севастополь-товарный – разъезд Сапун-Горский». По информации диспетчерской службы Крымской железной дороги, тепловоз шёл в Инкерман.

По отчётам следственно-оперативной группы, на опросе машинист утверждал, что многократно сигналил сидевшему на рельсах мужчине, но тот не реагировал. Ударом пострадавшего отбросило в кювет.

По информации правоохранителей, предварительный диагноз 33-летнего севастопольца – множественные травмы головы, позвоночника, живота и костей таза. Сейчас расследованием происшествия занимаются севастопольские правоохранители и крымская транспортная полиция.

фото сайта mota.ru

Источник: Вести.Севастополь

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