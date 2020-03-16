Под Симферополем произошло смертельное ДТП

На трассе «Симферополь – Алушта» у села Перевальное в ДТП погиб водитель Daewoo Lanos.

В 07:10 14 марта в службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. На место выехали специалисты пожарной охраны, ГУ МЧС, скорой помощи и ГИБДД.

По предварительным данным водитель, 1932 года рождения, не справился с управлением, съехал с трассы и столкнулся с опорой освещения. В результате мужчина получил травмы несовместимые с жизнью, рассказали в пресс-службе МЧС Крыма.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь