Под Феодосией два человека погибли при столкновении автомобиля с деревом

Машина после удара загорелась.
Ночью с 3 на 4 сентября на 108-м километре дороги «Симферополь – Феодосия», после столкновения с деревом, загорелся автомобиль. Погибли водитель и пассажир.
«Водитель, предположительно, на автомобиле Toyota Corolla, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части влево, где допустил наезд на препятствие – дерево. Автомобиль загорелся», – приводит 3652.ru слова источника в ГИБДД.
Госавтоиспекция устанавливает обстоятельства произошедшего и личностей погибших, тела которых сильно обгорели.
Информационная служба «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь