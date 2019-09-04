Под Феодосией два человека погибли при столкновении автомобиля с деревом

4 сентября 2019     17
Под Феодосией два человека погибли при столкновении автомобиля с деревом

Машина после удара загорелась.

Ночью с 3 на 4 сентября на 108-м километре дороги «Симферополь – Феодосия», после столкновения с деревом, загорелся автомобиль. Погибли водитель и пассажир.

«Водитель, предположительно, на автомобиле Toyota Corolla, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части влево, где допустил наезд на препятствие – дерево. Автомобиль загорелся», – приводит 3652.ru слова источника в ГИБДД.

Госавтоиспекция устанавливает обстоятельства произошедшего и личностей погибших, тела которых сильно обгорели.

Информационная служба «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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