Под Ялтой произошло ДТП с участием грузовика, микроавтобуса и легкового автомобиля

Как сообщает Крыминформ, водитель автофургона LDV, выезжая со второстепенной автодороги, не уступил дорогу автомобилю Volkswagen Jetta. Удар был такой силы, что легковушку отбросило на припаркованный в нескольких десятках метрах микроавтобус Mercedes.

На четвертом километре участке трасса Ялта – Севастополь сегодня в 7.10 утра столкнулись три автомобиля. Пострадал водитель автомобиля Volkswagen Jetta 1986 года рождения.

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