Под Ялтой произошло ДТП с участием грузовика, микроавтобуса и легкового автомобиля

3 марта 2020     19
Под Ялтой произошло ДТП с участием грузовика, микроавтобуса и легкового автомобиля

На четвертом километре участке трасса Ялта – Севастополь сегодня в 7.10 утра столкнулись три автомобиля. Пострадал водитель автомобиля Volkswagen Jetta 1986 года рождения.

Как сообщает Крыминформ, водитель автофургона LDV, выезжая со второстепенной автодороги, не уступил дорогу автомобилю Volkswagen Jetta. Удар был такой силы, что легковушку отбросило на припаркованный в нескольких десятках метрах микроавтобус Mercedes.

Водитель Volkswagen Jetta получил травмы, ему понадобилась помощь медиков.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото из группы “Автопартнер Крым”/ВКонтакте

Источник: Вести.Севастополь

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