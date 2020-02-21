Поезда в Крым начнут ходить из Екатеринбурга, Кисловодска и Мурманска

С апреля железнодорожное сообщение свяжет Крым с Екатеринбургом, Кисловодском и Мурманском.

Первые поезда из Мурманска и Екатеринбурга в Симферополь отправятся 25 апреля. Маршрут Екатеринбург – Симферополь будет выполняться в двух вариантах: через Волгоград и через Казань. Поезд Кисловодск – Симферополь начнёт курсировать 29 апреля.

Состав из Москвы в Севастополь отправится 27 апреля, сообщает Крыминформ со ссылкой на пресс-службу «Гранд Сервис Экспресс».

В расписании перевозчика также появятся маршруты из Москвы и Санкт-Петербурга в Евпаторию и Феодосию. Билеты можно будет приобрести в кассах вокзалов и на сайте «Гранд Сервис Экспресс» с 25 февраля.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь