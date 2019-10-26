Поездку на Ноябрьфест в Массандру выиграли молодожены

С 1 по 3 ноября на винзаводе «Массандра», которому в этом году исполняется 125 лет, пройдет праздник урожая «Ноябрьфест». Министерство курортов и туризма Крыма объявило победителей творческого конкурса, которым досталась поездка на фестиваль эногастрономии.
Чтобы стать участником конкурса, нужно было опубликовать в соцсетях фотографии из отпуска, добавить хештег #ноябрьвкрыму и рассказать, почему «почему именно я должен поехать в Крым в ноябре», сообщается на сайте Минкурортов.
Путешествие выиграл москвич Алексей Куркин. Сегодня у него свадьба с Инной Морозовой, а в следующие выходные вместе с супругой они приедут в Крым.
Как написал Алексей, с того самого дня, когда он сделал предложение своей девушке, они мечтали о медовом месяце в Крыму, даже если он уложится всего в три дня.
“Пусть это будут лучшие три дня в лучшем месте на Земле!”, написал Алексей.
Он хотел увидеть суровое осеннее море и живописные горы, прогуляться по набережным, посмотреть на легендарное «Ласточкино гнездо», посетить Массандровский дворец и многое другое.
Кроме путёвки на двоих в Крым и обратно и отдыхом с 1 по 3 ноября, супругам Куркиным предоставляется возможность посетить фестиваль вина и гастрономии #Ноябрьфест – сходить на экскурсию в винные подвалы с дегустацией.
Служба информации “Вести – Севастополь“
Фото со страницы Алексея Куркина “ВКонтакте”
Источник: Вести.Севастополь