Поезд «Севастополь – Москва» появится в расписании весной 2020 года

Прямое железнодорожное сообщение между Севастополем и Москвой появится весной следующего года, а летнее расписание поездов станет известно уже в декабре.
«Весной будет запущен прямой поезд сообщением «Севастополь – Москва», – такую информацию сообщило Министерство транспорта России в ответ на запрос депутата Госдумы Дмитрия Белика.
Он уточнил, что в ближайшее время планирует встретиться с профильным заместителем министра и обсудить возможность до запуска прямых поездов использовать прицепные вагоны, следующие из Симферополя до Севастополя, как это было до 2014 года.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь