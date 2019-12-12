Поезд «Севастополь – Москва» появится в расписании весной 2020 года

11 декабря 2019     25
Поезд «Севастополь – Москва» появится в расписании весной 2020 года

Прямое железнодорожное сообщение между Севастополем и Москвой появится весной следующего года, а летнее расписание поездов станет известно уже в декабре.

«Весной будет запущен прямой поезд сообщением «Севастополь – Москва», – такую информацию сообщило Министерство транспорта России в ответ на запрос депутата Госдумы Дмитрия Белика.

Он уточнил, что в ближайшее время планирует встретиться с профильным заместителем министра и обсудить возможность до запуска прямых поездов использовать прицепные вагоны, следующие из Симферополя до Севастополя, как это было до 2014 года.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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