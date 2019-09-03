Пожарные вынесли женщину из горящей хозпостройки на улице Таманской

3 сентября в 16 часов 07 минут в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о возгорании в хозяйственной постройке на улице Таманская в Севастополе.

По вызову были оперативно отправлены две цистерны Второй пожарно-спасательной части, одна – Первой пожарно-спасательной части и служба пожаротушения.

Прибывшие огнеборцы выяснили, что горят вещи и строение на площади 20 квадратных метров. При тушении, они обнаружили в помещении пострадавшую женщину, вынесли её на свежий воздух и передали медикам.

К 16:23 очаг был локализован, а в 16:45 пожар удалось полностью ликвидировать. Специалисты устанавливают причины происшествия.

Информационная служба «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь