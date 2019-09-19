Пожарные Севастополя предупредили выброс аммиака

На предприятии «Холод-Юг», которое сдает в аренду большие морозильные камеры для хранения продуктов, произошел выброс трех тонн аммиака. Это случилось во время ремонта в помещении компрессорной станции. Таков сценарий учений, которые сегодня провело ГУ МЧС России по Севастополю.

Этот выброс классифицируется как чрезвычайная ситуация. На предприятие выехали сотрудники 1-го пожарно-спасательного отряда, службы пожаротушения и передвижная химико-радиологическая лаборатория Специализированного отряда.

Первым делом пожарные подразделения подали стволы, создав водяную завесу для осаждения облака аммиака. Был выставлен метеопост. Аварийное звено химзащиты произвело разведку и необходимые замеры. Условная утечка химически опасных веществ в кратчайшие сроки была устранена, условно пострадавшие спасены, сообщает пресс-служба Главного управления.

Такую тренировку провели не только, чтобы повысить готовность пожарных к работе на таких объектах, но также, чтобы у работников ООО «Холод-Юг» появились навыки, как действовать в случае ЧС и что можно сделать еще до приезда пожарных.

Источник: Вести.Севастополь