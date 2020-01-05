Пожарные спасли мужчину из горящей многоэтажки в Керчи

Один человек был спасён из огня, ещё 12 эвакуировано.

В субботу, 4 января, в 16:55 в службу спасения поступила информация о возгорании в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома. На место прибыли три пожарных подразделения, сообщает пресс-служба МЧС республики Крым.

Разведка на месте показала, что в горящей квартире остался человек. В результате, мужчина 1969 года рождения был спасён и передан медикам. Ещё 12 жильцов эвакуированы из соседних квартир. Пожар полностью потушен к 17:18. Его площадь составила 10 квадратных метров, причины устанавливаются.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: mchs.rk.gov.ru

Источник: Вести.Севастополь