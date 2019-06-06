Пожарные ЮВО на скорость тушат условный пожар и штурмуют здания

В Севастополе сегодня стартовал чемпионат по пожарно-спасательному спорту.

Сегодня пожарные соревнуются друг с другом, а недавно многие помогали ликвидировать крупные возгорания. Горевший год назад центральный район Ростова-на-Дону. Мартовский пожар на рынке в Махачкале. 100 квадратов огня в краснодарском ангаре – четвёртый ранг сложности.

Пожарные плюс спорт часто равно травмы. В прошлом году лучший результат показали пожарные Черноморского флота. Совсем рядом по баллам – команда из Ростова-на-Дону. Одна победа отделяет от титула абсолютных чемпионов. От этого атмосфера накаляется.

«Кто выиграет эти соревнования, получит в личное пользование кубок, который по определению даётся спортсменам, выигравшим чемпионат 3 раза», – рассказывает главный судья соревнований, начальник службы пожарной безопасности штаба материально-технического обеспечения Южного военного округа Виталий Забелин.

Полоса препятствий – 100 метров. Пожарный атрибут – рукава. По 5 килограммов каждый. Но амуниция здесь – не только в качестве груза. Этапы подобраны так, чтобы повторять реальную работу пожарного. Подъем по штурмовой лестнице на 4-й этаж. Мировой рекорд – чуть меньше 13 секунд. Здесь уходит времени чуть больше.

Пожарно-спасательные соревнования продолжатся в пятницу. Под палящим крымским солнцем. И снова – с огнём.

Евгения Квашнина, Антон Терёшкин

Источник: Вести Севастополя