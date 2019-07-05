Пожарным удалось отстоять виноградники Коктебеля

Вечером 4 июля в Коктебеле горела сухая трава. Из-за сильного ветра огонь распространялся стремительно и угрожал соседним виноградникам. Пожарным Коктебеля пришлось обратиться за помощью к коллегам из поселка Орджоникидзе, вместе они сделали все возможное, чтобы не допустить перехода пламени на хозяйство.

Еще одно крупное возгорание сухой растительности произошло накануне вечером в Ленинском районе, в селе Курортное. Горел сухостой на площади в 2 гектара.

Каждый день на полуострове происходит 15-20 возгораний. Чаще всего по неосторожности людей: выброшенных окурков, непотушенных костров.

«Такое достаточно большое количество происшествий вызывает серьезные опасения в МЧС Крыма, – отметил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов. – Жаркая и сухая погода, которая наблюдается сейчас на полуострове, способствует тому, что возгорания сухой растительности могут распространяться на очень большие площади и принести непоправимый вред. Сейчас, в условиях летнего пожароопасного сезона и чрезвычайной пожарной опасности, необходимо быть предельно внимательными и осторожными и прежде всего не допускать целенаправленных палов сухой растительности».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото ГУ МЧС по Республике Крым

Источник: Вести.Севастополь