Пожарных Севастополя в сентябре 300 раз подняли по тревоге

Итоги работы за сентябрь подвели в Главном управлении МЧС России по Севастополю. Чрезвычайных ситуаций не было, но произошло несколько крупных пожаров: в автомагазине «Алакоз» на улице Хрусталёва и в частном доме на улице Капитанской. Всего в сентябре подразделения выезжали на вызовы более 300 раз.

«Ликвидировано 166 пожаров, спасено 10 человек, среди них 5 детей. Пострадавших и погибших нет. Также зарегистрировано 5 пожаров на природных незначительных площадях», – сообщил Сергей Куртуков, начальник Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по г. Севастополю.

Сергей Куртуков также отметил, что в сентябре на территории Севастополя было обнаружено 217 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны – все они были уничтожены. На водных объектах обошлось без происшествий. Учитывая погодные изменения, на этой неделе в городе и его окрестностях ожидается 2 класс пожарной опасности.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь