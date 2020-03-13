Пожароопасный сезон в Севастополе начнётся в марте

13 марта 2020     21
Пожароопасный сезон в Севастополе начнётся в марте

В Севастопольских лесах с 23 марта объявлен пожароопасный сезон.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства города. Это связано с повышением среднесуточных температур.

«Принятие Постановления обяжет граждан, при посещении лесов… соблюдать требования пожарной безопасности, а также послужит основанием для начала проведения эффективных мероприятий по охране лесов», – отметила начальник Управления природных ресурсов города Юлия Гаврилова.

Во время пожароопасного сезона гражданам не рекомендуется посещение лесов, кроме специально оборудованных мест отдыха.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Для строительства севастопольского этапа «Тавриды» выкупят более 20 участок
Для строительства севастопольского этапа «Тавриды» выкупят более 20 участок

21 земельный участок необходимо выкупить для строительства восьмого севастопольского этапа федеральной трассы «Таврида». Об этом стало известно на заседании правительства …


В Севастополе стартует месячник чистоты
В Севастополе стартует месячник чистоты

С 27 марта в городе стартует месячник чистоты и благоустройства. На заседании правительства Севастополя, и.о. директора департамента городского хозяйства Евгений …


Провести голосование по Конституции Севизбиркому помогут МФЦ
Провести голосование по Конституции Севизбиркому помогут МФЦ

Севизбирком и МФЦ сегодня подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает, что для голосования по изменениям в Конституцию 22 апреля севастопольцы …


На Сапун-горе пробно зажгли Вечный огнь
На Сапун-горе пробно зажгли Вечный огнь

После реконструкции оборудования на Сапун-горе в тестовом режиме зажгли Вечный огонь. Реконструкция мемориала входит в завершающую стадию. На Вечном огне …


Штормовой ветер повалил в Подмосковье более 60 деревьев
Штормовой ветер повалил в Подмосковье более 60 деревьев

12:36 Более 60 деревьев упали в Московской области из-за порывов сильного ветра, передаёт Интерфакс со ссылкой на пресс-службу подмосковного ГУ …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты