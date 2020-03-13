Пожароопасный сезон в Севастополе начнётся в марте

Во время пожароопасного сезона гражданам не рекомендуется посещение лесов, кроме специально оборудованных мест отдыха.

«Принятие Постановления обяжет граждан, при посещении лесов… соблюдать требования пожарной безопасности, а также послужит основанием для начала проведения эффективных мероприятий по охране лесов», – отметила начальник Управления природных ресурсов города Юлия Гаврилова.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства города. Это связано с повышением среднесуточных температур.

В Севастопольских лесах с 23 марта объявлен пожароопасный сезон.

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