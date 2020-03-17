Пожар в Ялтинском заповеднике полностью потушен

17 марта 2020     11
Пожар в Ялтинском заповеднике полностью потушен

Пожар в урочище Уч-Кош  Ялтинского горно-лесного природного заповедника ликвидирован.

МЧС Республики Крым сообщает, возгорание лесной подстилки в районе ущелья Уч-Кош ликвидировано на площади 0,42 га.

Пожар начался в понедельник ночью. Спасателям потребовались почти сутки для того чтобы потушить полностью горящую сухую растительность. Сообщение о локализации возгорания поступило на следующее утро, но работы по ликвидации последствий возгорания продлились в течении всего дня.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Пожар в Ялтинском заповеднике полностью потушен
Пожар в Ялтинском заповеднике полностью потушен

Пожар в урочище Уч-Кош  Ялтинского горно-лесного природного заповедника ликвидирован. МЧС Республики Крым сообщает, возгорание лесной подстилки в районе ущелья Уч-Кош …


В Севастополе проводят занятия для юных ветеринаров
В Севастополе проводят занятия для юных ветеринаров

Сделать УЗИ коту, поставить уколы и попробовать почистить зубы животным с помощью ультразвукового прибора. Этому и многому другому учатся посетители …


У 16 заболевших крымчан коронавирус не подтвердился
У 16 заболевших крымчан коронавирус не подтвердился

В Крыму выписаны 16 человек из 23 находящихся с ОРВИ на карантине в инфекционных больницах, после посещения неблагополучных стран. 23 …


Медицинские вузы приглашают студентов
Медицинские вузы приглашают студентов

В Севастополе начат прием документов по целевым направлениям в медицинские вузы. Медицинские вузы начали прием документов на целевое обучение по …


Эксперт рассказал о роли России в сирийском кризисе
Эксперт рассказал о роли России в сирийском кризисе

Россия продолжает поддерживать законное правительство Сирии в борьбе с международным терроризмом. Победа над основными силами террористов имеет огромное значение не только …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты