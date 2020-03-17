Пожар в Ялтинском заповеднике полностью потушен

Пожар в урочище Уч-Кош Ялтинского горно-лесного природного заповедника ликвидирован.
МЧС Республики Крым сообщает, возгорание лесной подстилки в районе ущелья Уч-Кош ликвидировано на площади 0,42 га.
Пожар начался в понедельник ночью. Спасателям потребовались почти сутки для того чтобы потушить полностью горящую сухую растительность. Сообщение о локализации возгорания поступило на следующее утро, но работы по ликвидации последствий возгорания продлились в течении всего дня.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь