Пожар в Ялтинском заповеднике полностью потушен

Пожар начался в понедельник ночью. Спасателям потребовались почти сутки для того чтобы потушить полностью горящую сухую растительность. Сообщение о локализации возгорания поступило на следующее утро, но работы по ликвидации последствий возгорания продлились в течении всего дня.

МЧС Республики Крым сообщает, возгорание лесной подстилки в районе ущелья Уч-Кош ликвидировано на площади 0,42 га.

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