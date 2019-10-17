Пожар на борту рефрижератора потушили во время учений в Севастополе

В Севастополе прошли пожарно-тактические учения на транспортном рефрижераторе «Мангуп», пришвартованном к одному из причалов в Инкермане.

Участники ликвидировали пожар, нашли и спасли пострадавших, не допустили распространения огня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю.

По легенде, возгорание произошло во время сварочных работ в машинном отделении судна. Экипаж предпринял меры к пушению первичными средствами, а после капитан сообщил о пожаре в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС. Один человек не успел покинуть борт. На его поиски направились звенья газодымозащитной службы. Ему и троим сварщикам, заблокированным в машинном отделении, оказали помощь.

«Работало восемь единиц основной пожарной техники и 36 человек личного состава МЧС. Кроме того, были задействованы пожарные подразделения Черноморского флота, Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты города Севастополя», – подвёл итог учений начальник службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Артём Пилипенко.

Всего за последние пять лет пожарные Севастополя успешно ликвидировали восемь пожаров в корабельных помещениях.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю

Источник: Вести.Севастополь