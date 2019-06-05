Пожар на Максимовой даче ликвидируют сотрудники МЧС

Сотрудники севастопольского МЧС тушат пожар, который начался сегодня днём в районе Максимовой дачи, сообщили “Вести – Севастополь” в пресс-службе ведомства.

По словам спасателей, горит трава, кустарник. В настоящее время происходит ликвидация открытого горения.

Пожароопасный сезон в лесах, расположенных на территории города Севастополя, был объявлен 11 апреля. МЧС просит жителей и гостей полуострова соблюдать необходимые правила: осторожно пользоваться открытым огнём на природе, не оставлять костры, мангалы и другие пожароопасные предметы без присмотра. Быть аккуратными при курении, не оставлять в лесу стёкла и бутылки.

Служба информации “Вести – Севастополь”

Фото: vk.com/ohsev

Источник: Вести Севастополя