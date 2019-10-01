Пожилые люди Севастополя принимают поздравления и правительственные награды

В СЦКИ устроили концерт в честь дня пожилых людей. Грамотами правительства и Заксобрания наградили ветеранов труда, войны, жителей осажденного Севастополя и блокадного Ленинграда, ветеранов городских предприятий – тех, кто и сегодня занимает активную гражданскую позицию, а также волонтеров и работников специализированных учреждений, которые работают с пожилыми.

Одна из тех, кто получил правительственную награду, Лидия Пухова, она 30 лет проработала на флоте научным сотрудником, а теперь стала активной участницей совета ветеранов. В следующем году Лидии Александровне исполнится 90 лет, но, говорит, что возраста она не чувствует.

Александр Кулагин, назначенный накануне и.о. заместителя губернатора Севастополя, сообщил собравшимся, что намерен в новой должности добиваться новых льгот для жителей осажденного Севастополя, чтобы их приравняли к ветеранам войны.

Сегодня в городе 102 тысячи пожилых людей, которые получают те или иные меры государственной поддержки.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь