Пожилые севастопольцы получили открытки от Росгвардии и воспитанников клуба «Беркут»

4 октября 2019     14
Пожилые севастопольцы получили открытки от Росгвардии и воспитанников клуба «Беркут»

Служащие Росгвардии вместе с воспитанниками юнармейского клуба “Беркут” вышли на Приморский бульвар, чтобы поздравить старшее поколение севастопольцев с Днём пожилого человека, который отмечался на этой неделе. Дети подписывали открытки и признавались, что придумать пожелания было непросто. Тогда ребята решили пожелать незнакомым бабушкам и дедушкам того же, что обычно желают своим родным.

«Я желаю всем бабушкам, чтобы они не болели, и у них был хороший сон», – говорит Юрий Кутепов, воспитанник юнармейского спортивного клуба “Беркут”.

«Бабушкам может быть одиноко, потому что они уже старенькие. У них, допустим, болит спина. Они иногда грустные бывают из-за этого, и им всегда нужна радость, поддержка», – считает Роман Муравьёв, другой воспитанник спортивного клуба.

Порадовать бабушек воспитанники спортивного клуба “Беркут” и бойцы Росгвардии решили цветами и тёплыми словами. За час им удалось поздравить несколько десятков севастопольцев старшего поколения. В следующем году акцию повторят.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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