Поздравление с 60-летием экипажу «Эпрона» направил главком ВМФ

Спасательному судну «Эпрон» сегодня исполняется 60 лет. На корабле утром торжественно подняли Андреевский флаг и флаги расцвечивания. А в дом офицеров флота поздравить экипаж приехали те, кто в разные годы служил на корабле. Среди почетных гостей – капитан 1-го ранга Дамир Шайхутдинов. С 1997 по 2001 годы он был командиром «Эпрона», а сейчас возглавляет службу поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ России. Со сцены он зачитал поздравление главкома ВМФ.

“Эпрон” спас и снял с мели десятки кораблей в Черном и Средиземном морях, а также 14 самолетов и вертолетов, потерпевших катастрофу над водой. Он участвовал и в подводных работах на месте гибели корабля “Отважный”, и в операции по обследованию затонувшей советской подводной лодки “Щ-216” у мыса Тарханкут, и в поиске обломков самолета Ту-154Б неподалёку от Сочи.

А в учениях судно участвует постоянно. Перед погружением всегда медосмотр. Спускаться предстоит на глубину 120 метров. По легенде учений, бедствие терпит подводная лодка. И если задача – эвакуировать ее экипаж – выдуманная, то нагрузку на организм водолазам придётся выдержать вполне реальную.

«Все погружения являются тяжёлыми, избыточное давление на организм – это достаточно неприятные ощущения любая водолазная работа является тяжёлой, потому что в организме накапливаются инертные газы», _ объясняет Эдуард Маносян, старшина водолазной команды спасательного судна “Эпрон”.

К месту подводных работ спасателей доставляет водолазный колокол СК-64. Он имеет большие запасы сжатого воздуха. Во время погружения операторы постоянно замеряют содержание кислорода и углекислого газа. Устройство можно применять на глубинах до пятисот метров. В нем одновременно могут разместиться 2 оператора и 6 спасённых.

В ходе операций или на учениях – алгоритм всегда неизменный. Колокол стыкуется с подводной лодкой, лежащей на грунте, открываются люки и подводники переходят в устройство. Люди спасены.

По возвращении на борт начинается самое сложное и долгое – декомпрессия. Водолазов помещают в барокамеры, в те же условия, что и на глубине, под то же самое давление. Операторы будут его постепенно поднимать. Чтобы восстановиться после 10-минутного погружения на 120 метров водолазу понадобится 20 часов.

Из своих собратьев 527 проекта один «Эпрон» до сих пор в строю. И, как говорит командир корабля Евгений Хрипков, ему и в 60 нет равных по универсальности.

«Бороться за живучесть рядом стоящих кораблей, либо пребывать в указанный район – туда, где терпит бедствие надводный, подводный, летательный аппарат и соответственно в случае необходимости оказывать медицинскую помощь, поднимать личный состав с подводных лодок, если, не дай бог, случается какое-то ЧП», – рассказывает Евгений Хрипков, командир спасательного судна “Эпрон”.

На корабле установлено новое навигационное оборудование, он оснащен современными необитаемыми подводными телеуправляемыми аппаратами. Экипаж не сомневается: “Эпрон” – счастливый корабль. Все операции были успешными, а те, кто служил на нем, быстро продвигались вверх по карьерной лестнице. Он стал вторым домом для сотен военнослужащих. И в день 60-летия разные поколения на его борту вновь собрались вместе.

Алена Давыдова, Александр Попов

Источник: Вести.Севастополь