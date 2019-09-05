Поиски женщины, пропавшей в море у Судака, продолжают три беспилотника

Также спасатели работают на берегу.

Поиски женщины, пропавшей при крушении катера в море, в районе Судака, продолжаются с помощью трёх квадрокоптеров, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Кроме того, спасатели не прекращают работу по береговой линии. Поиски на воде временно остановлены из-за шторма. Уточняется, что пропавшая – 40-летняя отдыхающая из Нового Света.

С владельцем затонувшего катера и членами экипажа работают правоохранители.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь