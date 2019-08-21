Поисковики из Калининграда и Чебоксар обнаружили в Севастополе останки красноармейцев

На 101-й высоте, одной из ключевых точек обороны города в Великую Отечественную войну, волонтёры проекта “Вахта памяти” сегодня закончили раскопки.

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Последний рубеж 101 высоты поисковики когда-то пометили лентой. Она давно уже выцвела. Отсюда до точки начала работ – почти 100 метров, но чтобы полностью пройти их, поднимая землю, поисковикам потребуется 10 лет.

Тимофей Метельский из Калининграда уверен, под Севастополем они обязательно обнаружат что-то важное. За свою поисковую деятельность 19-летний молодой человек обнаружил останки 200 бойцов.

«Я помню своего первого бойца, рассказывает Тимофей, – это было в Калининградской области, нынешний Балтийск. Работали после чёрных копателей, но тем не менее удалось найти орден славы и медаль за отвагу III степени. Бывают и такие находки. Целый патрон, нестреляный.

Полностью выполнить поисковую работу – это значит, не просто найти останки, но и установить имя пропавшего без вести солдата. Для такого случая у поисковиков есть особая традиция.

«У нас для молодёжи, которая работает, вывешивают банки сгущёнки. Когда находим медальон, поисковики все радуются, кричат “ура”. И, соответственно, идут и срезают банку сгущёнки», – рассказывает Евгений Завертанов, председатель совета регионального отделения Поискового движения России по Калининградской области.

Несколько найденных предметов убрали подальше – на всякий случай.

«Слева находится мина советской армии. По центру – мина немецкой армии 12-перьевая. Наша – шестиперьевая. И еще советская граната», – показывает находки участник поискового отряда “Чапаевец” Никита Захаров.

Все эти находки поисковики передадут сотрудникам МЧС. Экспедиция в Севастополь могла стать не самой успешной. Но в финале, перед самым отъездом – земля, говорят волонтёры, будто сама подсказала, где искать.

«Останки найдены рядом друг с другом. При рассмотрении можно предположить, что это останки двух разных людей. Мы продолжаем вести раскоп, чтобы найти что-то именное или медальоны», – говорит Евгений Поздняков, участник поискового отряда “Янтарные искры”.

Традиционные банки со сгущённым молоком пока открывать не станут. Они как стимул перед последним рывком. На поиск медальонов неизвестных солдат ещё есть время.

Евгения Квашнина, Сергей Буторин, Антон Кузнецов

Источник: Вести.Севастополь