Пойманного севастопольцами вора могут посадить на семь лет

23 декабря 2019     7
Пойманного севастопольцами вора могут посадить на семь лет

31-летний подозреваемый был задержан местными жителями до прибытия правоохранительных органов.

Полицию вызвала 37-летняя потерпевшая. Вечером у многоквартирного дома к женщине подошёл пьяный мужчина, толкнул её, выхватил из рук сумку, в которой был телефон и 4500 рублей, и попытался сбежать. Но жители города задержали злоумышленника и передали его стражам порядка. Мужчина уже был судим за грабёж, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

На местного жителя было заведено уголовное дело по статье, с максимальной санкцией лишением свободы до семи лет.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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