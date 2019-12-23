Пойманного севастопольцами вора могут посадить на семь лет

31-летний подозреваемый был задержан местными жителями до прибытия правоохранительных органов.

Полицию вызвала 37-летняя потерпевшая. Вечером у многоквартирного дома к женщине подошёл пьяный мужчина, толкнул её, выхватил из рук сумку, в которой был телефон и 4500 рублей, и попытался сбежать. Но жители города задержали злоумышленника и передали его стражам порядка. Мужчина уже был судим за грабёж, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

На местного жителя было заведено уголовное дело по статье, с максимальной санкцией лишением свободы до семи лет.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь