Покупая мороженое президенту Турции, Путин не отдал 200-рублевую купюру с Севастополем

Сегодня на авиасалоне «Макс» в подмосковном Жуковском, расплачиваясь за мороженое для президента Турции Реджепа Эрдогана, Владимир Путин не отдал продавцу 200-рублевую купюру с изображением Херсонеса Таврического в Севастополе. Это видео появилось на сайте программы “Вести Экономика” ВГТРК.

На кадрах видно, что президент России достал несколько банкнот, но в итоге решил расплатиться пятитысячной купюрой, хотя вся покупка стоила 210 рублей.

– Сдачу министру отдайте. Это ему на развитие авиации, – пошутил Путин, имея в виду министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. – Спасибо за щедрость, – рассмеялся Мантуров.

Для своего турецкого коллеги Путин выбрал вологодское мороженое, а себе взял шоколадное и сливочное краснодарского производителя. Эрдоган поинтересовался, заплатит ли за него Владимир Путин, на что российский лидер ответил: “Заплачу, конечно, ты же гость мой!” и вытащил несколько имевшихся у него купюр.

Президент Турции сразу же достал мороженое из упаковки. Но тут Путин вернулся к лотку, чтобы купить десерт и остальным членам турецкой делегации. «А знаете, дайте нам еще. Всех угостим», – сказал он. Турецкие гости начали сначала просить ложки, а потом, увидев, что Эрдоган откусывает мороженое, последовали его примеру.

Покупка Путиным мороженого на авиасалоне «Макс» уже стала традицией. Впервые он его купил в 2011 году, сообщает Крыминформ.

Фото ТАСС

Источник: Вести.Севастополь